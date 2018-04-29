В Китае казнили одного из богатейших миллиардеров

Китае состоялась казнь над одним из богатейших миллиардеров — Лю Ханем, которого признали виновным по 13 статьям УК КНР. Это послужило очередным доказательством того, что перед законом в этой стране равны все.

Приговор был вынесен еще в прошлом году. В ходе следствия обнаружилось, что Лю Хань был главой преступной группировки, которая держала нелегальные казино и занималась торговлей оружием.

Помимо этого, Лю Хань, как владелец Hanlong Group (крупнейшего поставщика железной руды), предоставлял банкам неверную информацию с целью получения кредитов, за что компанию оштрафовали на 300 млн юаней.

С миллиардером казнили еще 4 людей, участвовавших в противозаконной деятельности вместе с ним. Избегать ответственности на протяжении многих лет Лю Ханю удавалось благодаря хорошим отношениям с руководителем госбезопасности Китая Чжоу Юнканем. Но когда последнего отстранили от должности и предъявили обвинение в коррупции, один из богатейших людей КНР предстал перед судом.