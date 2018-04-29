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Премьер Японии приветствовал решение КНДР о закрытии ядерного полигона
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Премьер Японии приветствовал решение КНДР о закрытии ядерного полигона 

Российская Газета 26 минут назад
Фото: Российская Газета
Японский премьер-министр Синдзо Абэ в телефонном разговоре с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином выразил поддержку решению КНДР о закрытии ядерного полигона Пхунгери.
"Я приветствую этот положительный шаг", — приводит заявление Абэ японское информагентство Киодо.
Напомним, что двумя днями ранее был проведен первый за 10 лет саммит между лидерами Южной Кореи и КНДР. По словам пресс-секретаря Мун Чжэ Ина, в ходе мероприятия Ким Чен Ын рассказал, что в его планы входит закрытие ядерного полигона Пхунгери в присутствии международных специалистов в сфере безопасности и представителей СМИ.
По итогам саммита лидеры Корей также подтвердили намерение развивать двусторонние отношения и совместными усилиями вести государства к процветанию.
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