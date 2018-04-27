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СМИ: южнокорейские военные нарушили устав при виде Ким Чен Ына
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СМИ: южнокорейские военные нарушили устав при виде Ким Чен Ына 

360tv.ru 27 апреля 2018
Военные южнокорейской делегации холодно приветствовали главу КНДР Ким Чен Ына во время саммита. Они не отдали ему воинское приветствие, а только кивнули головой и пожали руку. Об этом сообщило агентство Yonhap.
Их форма приветствия показала, что память о войне остается. Журналисты заметили этот нюанс во время протокольной встречи. Военные Пхеньяна наоборот продемонстрировали благосклонность и соблюли устав в процессе знакомства с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.
Ким Чен Ын улыбался и заметил, что «надо встречаться чаще, чтобы построить мир». Он подчеркнул, что прибыл на переговоры с целью прекращения конфронтации на Корейском полуострове.
Северокорейский лидер выразил готовность посетить резиденцию Мун Чжэ Ина в Сеуле, если получит приглашение. А его коллега ответил, что хотел бы побывать на священной горе Пэктусан на северокорейской территории.
Ранее стороны выступили с инициативой о соединении железных дорог двух стран. Сеул и Пхеньян могли бы запустить скоростные поезда. Перспектива такого сотрудничества положительно отразится на экономике всей Кореи.
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