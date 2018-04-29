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Япония приветствует решение КНДР
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Япония приветствует решение КНДР закрыть ядерный полигон Пхунгери 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Правительство Японии приветствует решение КНДР окончательно закрыть ядерный полигон Пхунгери в мае этого года. Об этом в воскресенье сообщило агентство Kyodo.
Отмечается, что соответствующая позиция японской стороны была высказана премьер-министром Синдзо Абэ президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину в ходе состоявшегося ранее телефонного разговора.
В воскресенье пресс-секретарь южнокорейского президента Юн Ён Чан объявил, что власти КНДР окончательно закроют ядерный полигон Пхунгери в мае, а процесс его демонтажа будет публичным. По его словам, такая договоренность была достигнута лидерами двух стран в ходе состоявшегося 27 апреля саммита. Лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал пригласить журналистов и экспертов в области безопасности, которые будут следить за этим процессом.
В пятницу в пограничном пункте Пханмунджом состоялась встреча между президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Эти переговоры стали первой встречей на высшем уровне между Югом и Севером за более чем 10 лет. По итогам переговоров лидеры двух стран подписали совместную "Пханмунджомскую декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова".
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