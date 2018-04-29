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Дутерте назвал Ким Чен Ына своим кумиром
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Дутерте назвал Ким Чен Ына своим кумиром 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Филиппин Родриго Дутерте назвал лидера КНДР Ким Чен Ына своим кумиром после того, как тот встретился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, сообщает местный информационный портал Rappler.
"Знаете что, он стал моим кумиром ", — сказал Дутерте по прибытии из Сингапура, назвав лидера КНДР также "героем дня".
Президент Филиппин приветствовал обязательство КНДР продолжить денуклеаризацию и подчеркнул, что надеется однажды встретиться с Ким Чен Ыном, чтобы "поздравить его". Он не исключил, что, возможно, лидер КНДР тоже может рассматривать его как друга.
В пятницу, 27 апреля, состоялся первый за 10 лет саммит между лидерами Южной Кореи и КНДР. Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. По итогам саммита была принята совместная декларация, в которой КНДР и Южная Корея заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, улучшать отношения, стремясь к совместному процветанию и мирному воссоединению.
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