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Главы КНДР и Южной Кореи выпили за успех
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Главы КНДР и Южной Кореи выпили за успех 

Деловая газета «Взгляд» 27 апреля 2018
Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин на банкете по итогам саммита в Пханмунджоме подняли бокалы вина за успех его проведения.
Как сообщает РИА «Новости», лидер КНДР Ким Чен Ын произнося тост поблагодарил президента Южной Кореи Мун Чже Ина за теплый прием.
Члены делегации из Пхеньяна вместе с партнерами по диалогу из Сеула посмотрели выступления музыкантов.
На банкете присутствовала супруга Ким Чен Ына — бывшая певица Ли Соль Чу.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, лидеры КНДР и Южной Кореи впервые провели встречу пограничном пункте Пханмунджом: Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин не только решили жить мирно, но и замахнулись на денуклеаризацию полуострова и даже объединение двух стран.
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