Пекин, 29 апреля /Синьхуа/ — Накануне в Доме народных собраний в Пекине состоялось собрание, посвященное Дню международной солидарности трудящихся — Первому мая.
Пекин, 29 апреля /Синьхуа/ — Накануне в Доме народных собраний в Пекине состоялось собрание, посвященное Дню международной солидарности трудящихся — Первому мая.
Пекин, 29 апреля /Синьхуа/ — Накануне в Доме народных собраний в Пекине состоялось собрание, посвященное Дню международной солидарности трудящихся — Первому мая.
Пекин, 29 апреля /Синьхуа/ — Накануне в Доме народных собраний в Пекине состоялось собрание, посвященное Дню международной солидарности трудящихся — Первому мая.