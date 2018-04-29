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В Пекине состоялось собрание, посвященное Дню международной солидарности трудящихся — Первому мая
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В Пекине состоялось собрание, посвященное Дню международной солидарности трудящихся — Первому мая 

ИА Синьхуа 31 минуту назад
Фото: ИА Синьхуа
Пекин, 29 апреля /Синьхуа/ — Накануне в Доме народных собраний в Пекине состоялось собрание, посвященное Дню международной солидарности трудящихся — Первому мая.
Пекин, 29 апреля /Синьхуа/ — Накануне в Доме народных собраний в Пекине состоялось собрание, посвященное Дню международной солидарности трудящихся — Первому мая.
Пекин, 29 апреля /Синьхуа/ — Накануне в Доме народных собраний в Пекине состоялось собрание, посвященное Дню международной солидарности трудящихся — Первому мая.
Пекин, 29 апреля /Синьхуа/ — Накануне в Доме народных собраний в Пекине состоялось собрание, посвященное Дню международной солидарности трудящихся — Первому мая.
ИА Синьхуа: последние новости
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