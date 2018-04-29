Участие США в инициативе «Пояс и путь» может начаться с Калифорнии — китайский дипломат

Лос-Анджелес , 29 апреля / Синьхуа / — Участие США в выдвинутой Китаем инициативе «Пояс и путь» может начаться со штата Калифорния. Об этом заявил в пятницу генеральный консул КНР в Лос-Анджелесе Чжан Пин.

"Калифорния поддерживает тесные экономические и торговые связи, а также гуманитарные обмены с Китаем", — сказал дипломат, выступая на Форуме «Пояса и пути», организованном Сянганской ассоциацией Южной Калифорнии. Он добавил, что «сотрудничество в рамках инициативы „Пояс и путь“ может начаться с Калифорнии».

Данная инициатива представляет собой дальновидный план, направленный на укрепление глобального экономического развития и активизацию беспрепятственного движения капиталов, товаров и услуг путем продвижения международных коммуникаций и установления новых связей между различными сторонами.

Калифорния, идущая в первых рядах борцов с изменением климата в США, ведет активную работу по сокращению выбросов парниковых газов и развитию возобновляемой энергетики. Губернатор штата Джерри Браун сказал, что Калифорния нуждается в «очень тесном партнерстве с Китаем» для достижения этой цели.

"Инициатива «Пояс и путь» открывает важные возможности для всех стран и регионов, в том числе США", — подчеркнул Чжан Пин. —0—