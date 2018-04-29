В Китае пять малышей родились у сибирской тигрицы

Пекин, 29 апреля /Синьхуанет/ — Сразу пять малышей — два мальчика и три девочки — на днях родились у сибирской тигрицы в Центре по содержанию и разведению крупных кошачьих Хэндаохэцзы /провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай /.

Пекин, 29 апреля /Синьхуанет/ — Сразу пять малышей — два мальчика и три девочки — на днях родились у сибирской тигрицы в Центре по содержанию и разведению крупных кошачьих Хэндаохэцзы /провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай/.

Пекин, 29 апреля /Синьхуанет/ — Сразу пять малышей — два мальчика и три девочки — на днях родились у сибирской тигрицы в Центре по содержанию и разведению крупных кошачьих Хэндаохэцзы /провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай/.

Пекин, 29 апреля /Синьхуанет/ — Сразу пять малышей — два мальчика и три девочки — на днях родились у сибирской тигрицы в Центре по содержанию и разведению крупных кошачьих Хэндаохэцзы /провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай/.

Пекин, 29 апреля /Синьхуанет/ — Сразу пять малышей — два мальчика и три девочки — на днях родились у сибирской тигрицы в Центре по содержанию и разведению крупных кошачьих Хэндаохэцзы /провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай/.

Пекин, 29 апреля /Синьхуанет/ — Сразу пять малышей — два мальчика и три девочки — на днях родились у сибирской тигрицы в Центре по содержанию и разведению крупных кошачьих Хэндаохэцзы /провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай/.