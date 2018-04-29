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В Китае пять малышей родились у сибирской тигрицы
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В Китае пять малышей родились у сибирской тигрицы 

ИА Синьхуа 39 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Пекин, 29 апреля /Синьхуанет/ — Сразу пять малышей — два мальчика и три девочки — на днях родились у сибирской тигрицы в Центре по содержанию и разведению крупных кошачьих Хэндаохэцзы /провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай/.
Пекин, 29 апреля /Синьхуанет/ — Сразу пять малышей — два мальчика и три девочки — на днях родились у сибирской тигрицы в Центре по содержанию и разведению крупных кошачьих Хэндаохэцзы /провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай/.
Пекин, 29 апреля /Синьхуанет/ — Сразу пять малышей — два мальчика и три девочки — на днях родились у сибирской тигрицы в Центре по содержанию и разведению крупных кошачьих Хэндаохэцзы /провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай/.
Пекин, 29 апреля /Синьхуанет/ — Сразу пять малышей — два мальчика и три девочки — на днях родились у сибирской тигрицы в Центре по содержанию и разведению крупных кошачьих Хэндаохэцзы /провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай/.
Пекин, 29 апреля /Синьхуанет/ — Сразу пять малышей — два мальчика и три девочки — на днях родились у сибирской тигрицы в Центре по содержанию и разведению крупных кошачьих Хэндаохэцзы /провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай/.
Пекин, 29 апреля /Синьхуанет/ — Сразу пять малышей — два мальчика и три девочки — на днях родились у сибирской тигрицы в Центре по содержанию и разведению крупных кошачьих Хэндаохэцзы /провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай/.
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