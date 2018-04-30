СМИ: Токио пытается организовать японо-северокорейский саммит

Напомним, Ким Чен Ын в конце марта съездил в Пекин, где встретился с Си Цзиньпинем. А 27 апреля в Пханмунчжоме состоялся межкорейский саммит с Мун Чжэ Ином.

Дональдом Трампом. Кроме того, в конце мае-начале июня ожидаются переговоры Кима с президентом США

По информации «Асахи Симбун», которая ссылается на дипломатические источники, «правительство Японии попросило Швецию Монголию , которые поддерживают тесные отношения с Пхеньяном , довести свою позицию, что Япония хотела бы организовать двусторонний саммит».

По поводу возможных сроков этой встречи отмечено, что, скорее всего, будут пытаться организовать после американо-северокорейского саммита.

Издание отмечает, что северокорейцы уже озвучили свою позицию, сказав, что в случае успеха встречи их лидера с Дональдом Трамом они вполне могут согласиться и на общение с Синдзо Абэ. Япония намерена поставить вопрос о решении проблемы японцев, похищенных спецслужбами КНДР в 70-х годах прошлого века, а также обсудить ракетно-ядерную программу Северной Кореи.

Для Токио первостепенную важность имеет вопрос именно о похищенных, так как ядерными и ракетными проблемами занимаются США. По информации «Асахи Синбун», КНДР также считает, что так или иначе, но проблему похищенных можно решить.

Это позволит начать переговоры с Токио о нормализации дипотношений и выплате Японией компенсации КНДР за колониальное прошлое. Южная Корея в свое время получила эти компенсации, а КНДР из-за отсутствия дипотношений — нет. По мнению экспертов, сумма компенсаций может составить в итоге до 10 миллиардов долларов.