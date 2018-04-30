СМИ: Токио пытается организовать японо-северокорейский саммит 

Япония, которая является одним из самых активных сторонников давления на КНДР, стала менять свою позицию и пытается организовать личную встречу премьер-министра Синдзо Абэ с Ким Чен Ыном. Об этом сообщили южнокорейские СМИ со ссылкой на публикацию в японской газете «Асахи Симбун».
Напомним, Ким Чен Ын в конце марта съездил в Пекин, где встретился с Си Цзиньпинем. А 27 апреля в Пханмунчжоме состоялся межкорейский саммит с Мун Чжэ Ином.
Кроме того, в конце мае-начале июня ожидаются переговоры Кима с президентом США Дональдом Трампом.
По информации «Асахи Симбун», которая ссылается на дипломатические источники, «правительство Японии попросило Швецию и Монголию, которые поддерживают тесные отношения с Пхеньяном, довести свою позицию, что Япония хотела бы организовать двусторонний саммит».
По поводу возможных сроков этой встречи отмечено, что, скорее всего, будут пытаться организовать после американо-северокорейского саммита.
Издание отмечает, что северокорейцы уже озвучили свою позицию, сказав, что в случае успеха встречи их лидера с Дональдом Трамом они вполне могут согласиться и на общение с Синдзо Абэ. Япония намерена поставить вопрос о решении проблемы японцев, похищенных спецслужбами КНДР в 70-х годах прошлого века, а также обсудить ракетно-ядерную программу Северной Кореи.
Для Токио первостепенную важность имеет вопрос именно о похищенных, так как ядерными и ракетными проблемами занимаются США. По информации «Асахи Синбун», КНДР также считает, что так или иначе, но проблему похищенных можно решить.
Это позволит начать переговоры с Токио о нормализации дипотношений и выплате Японией компенсации КНДР за колониальное прошлое. Южная Корея в свое время получила эти компенсации, а КНДР из-за отсутствия дипотношений — нет. По мнению экспертов, сумма компенсаций может составить в итоге до 10 миллиардов долларов.