Глава южнокорейской разведки обсудил с Абэ итоги межкорейского саммита

"Глава национального разведывательного управления Со Хун 29 апреля с 11.05 до 12.35 провел встречу с премьер-министром Японии Абэ, он дал подробные разъяснения об итогах и оценке прошедшего 27 апреля межкорейского саммита, значении Пханмунджомской декларации, а также направлениях дальнейшего движения", — сообщила администрация Южной Кореи в Twitter.

Со Хун сообщил Абэ, что президент Южной Кореи Му Чжэ Ин надеется на тесное сотрудничество с Токио для достижения мира и процветания в Восточной Азии, прочного мира и полной денуклеаризации на Корейском полуострове, а также нормализации отношений и налаживания диалога между КНДР и странами региона.

Премьер-министр в свою очередь проявил интерес к вопросам, связанным с подготовкой и проведением прошедшего межкорейского саммита, а также дальнейшими шагами Сеула и готовностью КНДР к денуклеаризации.

Встреча состоялась после телефонного разговора японского премьера с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. На ней присутствовал генсек совета национальной безопасности Японии Сётаро Яти и другие высокопоставленные чиновники администрации и МИД Японии.