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Глава южнокорейской разведки обсудил с Абэ итоги межкорейского саммита
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Глава южнокорейской разведки обсудил с Абэ итоги межкорейского саммита 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Глава национального разведывательного управления Республики Корея Со Хун провел в Токио встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, на которой стороны обсудили итоги межкорейского саммита.
"Глава национального разведывательного управления Со Хун 29 апреля с 11.05 до 12.35 провел встречу с премьер-министром Японии Абэ, он дал подробные разъяснения об итогах и оценке прошедшего 27 апреля межкорейского саммита, значении Пханмунджомской декларации, а также направлениях дальнейшего движения", — сообщила администрация Южной Кореи в Twitter.
Со Хун сообщил Абэ, что президент Южной Кореи Му Чжэ Ин надеется на тесное сотрудничество с Токио для достижения мира и процветания в Восточной Азии, прочного мира и полной денуклеаризации на Корейском полуострове, а также нормализации отношений и налаживания диалога между КНДР и странами региона.
Премьер-министр в свою очередь проявил интерес к вопросам, связанным с подготовкой и проведением прошедшего межкорейского саммита, а также дальнейшими шагами Сеула и готовностью КНДР к денуклеаризации.
Встреча состоялась после телефонного разговора японского премьера с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. На ней присутствовал генсек совета национальной безопасности Японии Сётаро Яти и другие высокопоставленные чиновники администрации и МИД Японии.
В пятницу, 27 апреля, состоялся первый за 10 лет саммит между лидерами Южной Кореи и КНДР. Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. По итогам саммита была принята совместная декларация, в которой КНДР и Южная Корея заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, улучшать отношения, стремясь к совместному процветанию и мирному воссоединению.
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