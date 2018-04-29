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КНДР закроет испытательный ядерный полигон Пунгери
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КНДР закроет испытательный ядерный полигон Пунгери 

Вести.Ru 1 час назад
Корейская Народно-Демократическая Республика обязалась закрыть свой крупнейший ядерный полигон Пунгери в мае текущего года и продемонстрировать этот процесс Южной Корее. Такую информацию сообщили южнокорейские СМИ, ссылаясь на администрацию президента Южной Кореи.
КНДР намерена осуществить закрытие полигона публично и продемонстрировать этот процесс Югу, пригласив экспертов и журналистов, передает агентство «Интерфакс».
По данным СМИ, представитель Сеула проинформировал, что Северная Корея планирует привести северокорейское время в соответствие с южнокорейским. Сейчас разница во времени в двух странах составляет 30 минут.
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