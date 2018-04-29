Си Цзиньпин призвал следовать новой концепции развития и одержать победу в решении трех сложнейших задач

Си Цзиньпин , также являющийся генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая /ЦК КПК/ и председателем Центрального военного совета, выступил с таким призывом во время инспекционной поездки в провинцию Хубэй /Центральный Китай/, состоявшейся с 24 по 28 апреля.

Он подчеркнул важность полной реализации духа 19-го съезда КПК и следования идеям о социализме с китайской спецификой новой эпохи.

Си Цзиньпин призвал следовать новой концепции развития, придерживаться основного лейтмотива работы — поступательного развития при поддержании стабильности, сосредоточиться на одержании победы в решении трех сложнейших задач и решить проблему несбалансированного и неполноценного развития.

Китай определил предотвращение и устранение серьезных рисков, адресную ликвидацию бедности, а также предотвращение и контроль над загрязнением окружающей среды как три сложнейшие задачи. -0-