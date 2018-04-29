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СМИ: КНДР закроет ядерный полигон Пхунгери в мае
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СМИ: КНДР закроет ядерный полигон Пхунгери в мае 

ТАСС 24 минуты назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 29 апреля. Власти КНДР окончательно закроют ядерный полигон Пхунгери в мае, процесс его демонтажа будет публичным. Об этом в воскресенье сообщает агентство Yonhap со ссылкой на заявление Голубого дома.
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