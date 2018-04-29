СМИ: КНДР закроет ядерный полигон Пхунгери в мае 

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Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын обсудили вопрос денуклеаризации КНДР

Косачев считает, что сам факт прямого межкорейского диалога внушает оптимизм

Косачев: совместная декларация Пхеньяна и Сеула может стать прологом к прорыву