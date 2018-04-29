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Минтранс Беларуси прорабатывает возможность организации автоперевозок в КНР
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Минтранс Беларуси прорабатывает возможность организации автоперевозок в КНР 

ИА Синьхуа 24 минуты назад
Минск, 29 апреля /Синьхуа/ — Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси прорабатывает возможность организации международных автомобильных перевозок в направлении Беларусь-Китай. Об этом сообщили в ведомстве.
Встреча делегаций Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси и Министерства транспорта и коммуникаций Китая состоялась в Минске 26-27 апреля. Были рассмотрены вопросы развития международных автомобильных перевозок. Кроме того, проведены консультации по проекту соглашения между правительствами Беларуси и Китая о международных автомобильных перевозках. Эксперты выработали предварительную редакцию проекта соглашения и договорились провести его внутригосударственные согласования. Очередной раунд переговоров по данному документу запланирован на сентябрь.
Помимо этого, белорусская сторона проинформировала китайских коллег о проводимых внутригосударственных процедурах, направленных на присоединение Беларуси к соглашению между правительствами государств — членов Шанхайской организации сотрудничества о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок, что будет способствовать развитию перевозок в сообщении с Китаем.
Для практического изучения условий международных автоперевозок грузов между КНР и Беларусью стороны договорились проработать вопрос организации автомобильного каравана, что позволит продемонстрировать высокую степень взаимовыгодного белорусско-китайского сотрудничества, в том числе в рамках реализации инициативы «Пояс и путь». —0—
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