Минтранс Беларуси прорабатывает возможность организации автоперевозок в КНР

Встреча делегаций Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси и Министерства транспорта и коммуникаций Китая состоялась в Минске 26-27 апреля. Были рассмотрены вопросы развития международных автомобильных перевозок. Кроме того, проведены консультации по проекту соглашения между правительствами Беларуси и Китая о международных автомобильных перевозках. Эксперты выработали предварительную редакцию проекта соглашения и договорились провести его внутригосударственные согласования. Очередной раунд переговоров по данному документу запланирован на сентябрь.

Помимо этого, белорусская сторона проинформировала китайских коллег о проводимых внутригосударственных процедурах, направленных на присоединение Беларуси к соглашению между правительствами государств — членов Шанхайской организации сотрудничества о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок, что будет способствовать развитию перевозок в сообщении с Китаем.

Для практического изучения условий международных автоперевозок грузов между КНР и Беларусью стороны договорились проработать вопрос организации автомобильного каравана, что позволит продемонстрировать высокую степень взаимовыгодного белорусско-китайского сотрудничества, в том числе в рамках реализации инициативы «Пояс и путь». —0—