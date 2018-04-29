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Представители армий Пакистана и Индии обсудили сокращение эскалации на границе
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Представители армий Пакистана и Индии обсудили сокращение эскалации на границе 

ИА Синьхуа 54 минуты назад
Исламабад, 28 апреля /Синьхуа/ — Представители вооруженных сил Пакистана и Индии провели разговор для рассмотрения способов сокращения напряженности вслед за кросс-граничной перестрелкой в спорном регионе Кашмир. Об этом сегодня сообщили военные.
Согласно заявлению вооруженных сил, между начальниками боевых операций Пакистана и Индии 27 апреля состоялся контакт по «горячей линии».
В заявлении также уточняется число жертв и пострадавших в кросс-граничных перестрелках, составившее с начала этого года 219 гражданских, включая 112 женщин и детей, которые погибли и пострадали в результате «целенаправленных нарушений прекращения огня» со стороны Индии.
Пакистан и Индия объявили о прекращении огня вдоль линии контроля в 2003 году, тем не менее, обе страны часто обвиняют друг друга в нарушении перемирия. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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