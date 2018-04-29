Представители армий Пакистана и Индии обсудили сокращение эскалации на границе

Исламабад , 28 апреля / Синьхуа / — Представители вооруженных сил Пакистана и Индии провели разговор для рассмотрения способов сокращения напряженности вслед за кросс-граничной перестрелкой в спорном регионе Кашмир. Об этом сегодня сообщили военные.

Согласно заявлению вооруженных сил, между начальниками боевых операций Пакистана и Индии 27 апреля состоялся контакт по «горячей линии».

В заявлении также уточняется число жертв и пострадавших в кросс-граничных перестрелках, составившее с начала этого года 219 гражданских, включая 112 женщин и детей, которые погибли и пострадали в результате «целенаправленных нарушений прекращения огня» со стороны Индии

Пакистан и Индия объявили о прекращении огня вдоль линии контроля в 2003 году, тем не менее, обе страны часто обвиняют друг друга в нарушении перемирия. —0—