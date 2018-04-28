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МИД России заявил о нежелании становиться стороной корейского мирного договора
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МИД России заявил о нежелании становиться стороной корейского мирного договора 

Lenta.ru 28 минут назад
Фото: Lenta.ru
Россия не стремится стать стороной мирного договора между Пхеньяном и Сеулом, поскольку СССР не участвовал ни в самой Корейской войне, ни в переговорах по заключению соглашения о перемирии. Об этом агентству ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов.
«У России нет ни оснований, ни мотивов стремиться стать стороной такого договора. Это дело непосредственных участников Корейской войны. Видим свою роль не в погружении в коллизии прошлого, а в энергичной и терпеливой работе на будущее — совместных усилиях по созданию прочного механизма мира и стабильности на Корейском полуострове и Северо-Восточной Азии в целом, учитывающего интересы всех вовлеченных сторон», — заявил он.
При этом дипломат отметил, что Москва «настроена самым активным и инициативным образом продолжать участвовать в поиске решений всех проблем Корейского полуострова».
Ранее 28 апреля КНДР и Южная Корея договорились объявить об окончании войны между странами в текущем году. Корейская война длилась с 1950 по 1953 годы, однако мирный договор не подписан до сих пор.
Лидеры КНДР и Республики Корея Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин 27 апреля провели первый в истории саммит на южнокорейской части демилитаризованной зоны. Главы государств подписали совместную декларацию и договорились двигаться в сторону полной денуклеаризации Корейского полуострова.
МИД России приветствовал эту встречу и заявил о готовности «способствовать налаживанию практического взаимодействия между КНДР и Республикой Корея, в том числе посредством развития трехсторонней кооперации в железнодорожной, электроэнергетической, газовой и других отраслях».
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