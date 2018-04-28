Ещё
Китай подготовил крупнейший эксперимент по вмешательству в природу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китай подготовил крупнейший эксперимент по вмешательству в природу 

Деловая газета «Взгляд» 52 минуты назад
Китай готовит крупнейший эксперимент по созданию искусственного дождя в попытке вызвать дополнительные ливни в Тибетском нагорье.
В Тибетских горах будут установлены десятки тысяч камер сгорания топлива, с тем чтобы увеличить количество осадков в регионе до 10 млрд кубометров в год, сообщает Science Alert.
Камеры будут выпускать частицы йодистого серебра, которые, попав в атмосферу, как ожидается, сформируют влажные облака.
На данный момент на склонах Тибетского нагорья было размещено более 500 горелок.
Этот эксперимент является продолжением разработанного в 2016 году проекта «Тяньхэ» (Небесная река). Предполагается, что это позволит вызвать дополнительные ливни на территории около 1,6 млн кв. км. Общий объем выпавшей воды может составить до 7% от годового потребления воды в Китае.
Президент государственной корпорации по аэрокосмической науке и технологиям Китая, которая разрабатывает проект, Лэй Фанпей сказал, что проект является «важнейшей инновацией, способной решить проблему нехватки воды в Китае». «Это внесет важный вклад не только в развитие Китая, но в благосостояние всего человечества», — добавил он.
Однако некоторые ученые скептически относятся к эксперименту. Геоинженер-исследователь Янош Пажтор отметил, что система сама по себе не производит дождь, и если ливень начнется в одном месте, значит, его не будет в другом.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Австралия и Канада решили перебросить авиацию на Окинаву Лондон заявил о сохранении санкций против КНДР В Совфеде оценили возобновление межкорейского диалога
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Жуковским произошло ЧП с военным самолетом182
США поставили Европе ультиматум
Глава ЕК выступил с неожиданно пророссийским заявлением43
Националисты рассказали, когда Киев начнет войну с РФ180
Россия запретила въезд враждебно настроенным литовцам405
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение