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Россия и Китай договорились сотрудничать в стандартизации продовольствия
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Россия и Китай договорились сотрудничать в стандартизации продовольствия 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Россия и Китай договорились о сотрудничестве в сфере стандартизации агропромышленного, лесного комплекса и пищевой продукции, говорится в сообщении на сайте Росстандарта.
Договорённость была достигнута в ходе встречи представителей ведомства с представителями Администрации по стандартизации КНР.
Стороны, в частности, пришли к соглашению о создании отдельной подгруппы по сотрудничеству в названных областях на базе постоянно действующей двусторонней рабочей группы по стандартизации, метрологии, сертификации и контролю качества.
В Росстандарте отметили, что представители стран также обменялись мнениями на тему возможностей распространения в Китае стандартов отечественного ГОСТ на агропромышленную и пищевую продукцию.
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