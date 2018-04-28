Россия и Китай договорились сотрудничать в стандартизации продовольствия

Россия и Китай договорились о сотрудничестве в сфере стандартизации агропромышленного, лесного комплекса и пищевой продукции, говорится в сообщении на сайте Росстандарта.

Договорённость была достигнута в ходе встречи представителей ведомства с представителями Администрации по стандартизации КНР.

Стороны, в частности, пришли к соглашению о создании отдельной подгруппы по сотрудничеству в названных областях на базе постоянно действующей двусторонней рабочей группы по стандартизации, метрологии, сертификации и контролю качества.

В Росстандарте отметили, что представители стран также обменялись мнениями на тему возможностей распространения в Китае стандартов отечественного ГОСТ на агропромышленную и пищевую продукцию.