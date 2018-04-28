Китайский морской регистр намерен в 2018 году открыть представительство в Санкт-Петербурге

ТЯНЬЦЗИНЬ / Китай /, 28 апреля. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев /. Китайское классификационное общество (CCS) планирует в течение этого года открыть свое представительство в Санкт-Петербурге . Об этом сообщил в четверг в городе Тяньцзинь в беседе с корреспондентом ТАСС вице-президент CCS Сунь Фэн в кулуарах торжественного мероприятия по случаю 15-й годовщины открытия подразделения Российского морского регистра судоходства (РС) в Китае.

"В этом году мы планируем открыть офис в Санкт-Петербурге. После создания офиса мы сможем оказывать содействие в сертификации российского морского оборудования для поставок на китайский рынок. В настоящее время открытие представительства находится на подготовительном этапе", — сказал он. По его словам, в задачу представительства, в частности, войдет также проверка поставляемых в Россию судов и оборудования, а также импортируемой из России продукции.

По его словам, в CCS также надеются на создание совместной с РС платформы для налаживания новых направлений сотрудничества между китайскими и российскими предприятиями. У Китайского классификационного общества, уточнил Сунь Фэн, давние отношения с российскими коллегами, берущие свое начало со времен создания CCS в 1956 году. «И у нас прекрасные перспективы сотрудничества с Российским морским регистром судоходства в будущем», — отметил он, подчеркнув, что это сотрудничество будет способствовать продвижению взаимодействия российских и китайских предприятий, особенно в сфере морской индустрии.

"В последние годы наблюдается стремительное развитие торгово-экономических отношений между Россией и Китаем. Отношения между странами в политической и экономической сфере становятся все более тесными", — сказал вице— президент CCS, добавив, что перспективы взаимодействия у двух стран есть и в освоении Северного морского пути.

CCS выполняет в Китае функции Морского регистра и специализируется на классификации и сертификации в области судоходства, судостроения и морского оборудования. С 1988 года CCS является членом Международной ассоциации классификационных обществ (МАКО).