Главы Индии и Китая договорились решить разногласия

Москва , 28 апреля — «Вести. Экономика». Руководители Китая и Индии договорились открыть новую главу в своих отношениях в после неформального саммита, всего через несколько месяцев после того, как территориальный спор между странами вновь вызвал опасения о возможности начала войны, передает Reuters

Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел около 24 часов в центральном китайском городе Ухань на встрече с главой КНР Си Цзиньпином. Эта поездка, как многие ожидали, должна была привести к нормализации отношений между странами.

Двое лидеров провели переговоры, которые длились намного дольше, чем ожидалось.

"Президент Си подчеркнул, что проблемы между Китаем и Индией носят ограниченный, временный характер, но отношения между двумя странами являются масштабными и продолжающимися", — заявил журналистам в Ухане заместитель министра иностранных дел КНР Конг Сюанью.

Их разногласия значительны: а также споры по приграничной линии в 3,5 тыс. км, из-за которой в 1962 году состоялась короткая война между двумя странами.

Индия также заявила, что не собирается присоединяться к грандиозному торговому и инфраструктурному проекту КНР «Один пояс — одна дорога». Участие Индии в проекте необходимо, поскольку одна из частей проекта проходит по Кашмиру — территории в Пакистане , которую Индия считает своей.

Си и Моди на встрече согласились, что их проблемы будут решены с течением времени.

Министерство иностранных дел Китая в отдельном заявлении процитировало Си, который сообщил премьеру Индии, что их страны являются основными движущими силами мирового экономического роста, и хорошие отношения станут позитивным фактором для глобальной стабильности.

Министр иностранных дел Индии Виджай Гохале сказал, что оба лидера согласились, что они смогут спокойно решить свои разногласия.