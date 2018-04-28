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Главы Индии и Китая договорились решить разногласия
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Главы Индии и Китая договорились решить разногласия 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 28 апреля — «Вести. Экономика». Руководители Китая и Индии договорились открыть новую главу в своих отношениях в после неформального саммита, всего через несколько месяцев после того, как территориальный спор между странами вновь вызвал опасения о возможности начала войны, передает Reuters.
Нарендра Моди и Си Цзиньпин EPA-EFE/INDIAN MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS
Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел около 24 часов в центральном китайском городе Ухань на встрече с главой КНР Си Цзиньпином. Эта поездка, как многие ожидали, должна была привести к нормализации отношений между странами.
Двое лидеров провели переговоры, которые длились намного дольше, чем ожидалось.
"Президент Си подчеркнул, что проблемы между Китаем и Индией носят ограниченный, временный характер, но отношения между двумя странами являются масштабными и продолжающимися", — заявил журналистам в Ухане заместитель министра иностранных дел КНР Конг Сюанью.
Их разногласия значительны: а также споры по приграничной линии в 3,5 тыс. км, из-за которой в 1962 году состоялась короткая война между двумя странами.
Индия также заявила, что не собирается присоединяться к грандиозному торговому и инфраструктурному проекту КНР «Один пояс — одна дорога». Участие Индии в проекте необходимо, поскольку одна из частей проекта проходит по Кашмиру — территории в Пакистане, которую Индия считает своей.
Си и Моди на встрече согласились, что их проблемы будут решены с течением времени.
Министерство иностранных дел Китая в отдельном заявлении процитировало Си, который сообщил премьеру Индии, что их страны являются основными движущими силами мирового экономического роста, и хорошие отношения станут позитивным фактором для глобальной стабильности.
Министр иностранных дел Индии Виджай Гохале сказал, что оба лидера согласились, что они смогут спокойно решить свои разногласия.
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