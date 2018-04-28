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Встреча лидеров Китая и Индии стала новой вехой в развитии отношений двух стран — российский эксперт
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Встреча лидеров Китая и Индии стала новой вехой в развитии отношений двух стран — российский эксперт 

ИА Синьхуа 1 час назад
Москва, 28 апреля /Синьхуа/ — Факт встречи лидеров двух крупнейших государств Азии — Китая и Индии — имеет большое символическое значение. Встреча председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендры Моди стала новой вехой в развитии отношений двух стран и, несомненно, придаст импульс и новую динамику двусторонним отношениям. Об этом заявил доцент Института стран Азии и Африки Московского государственного университета Борис Волхонский.
Как сказал Б. Волхонский, по мнению большинства экспертов, XXI век будет «Веком Азии», когда происходит смещение центра мировой политики с Запада на Восток. В этих условиях решение вопросов глобального развития без участия великих держав Азии — Китая и Индии — просто невозможно.
"Очевидно, что Китай и Индия имеют перекрестные интересы в Южной Азии, Индийском океане и Индийско-Тихоокеанском регионе, поэтому существует потребность в согласовании взглядов двух стран на мировое устройство. Установление отношений доверия между крупнейшими странами региона, безусловно, будет способствовать миру и стабильности на планете", — отметил эксперт.
По его словам, мир перестал быть однополярным. Индия и Китай быстро развиваются и играют все более активную роль в мировых делах. Это меняет ситуацию в мире и способствует формированию более справедливого международного порядка.
Б. Волхонский также подчеркнул, что Китай и Индия объективно заинтересованы в развитии многополярности и экономической глобализации. Их позиции по целому ряду главных международных вопросов близки или совпадают. Это определяется общим пониманием того, что сегодня невозможно обеспечить мир и стабильность при сохранении попыток одной внешней силы диктовать всем остальным странам свои правила.
"Есть несколько площадок, где Китай и Индия плодотворно сотрудничают. В первую очередь, это такие форматы сотрудничества, как БРИКС и ШОС, к которой Индия присоединилась год назад", — констатировал эксперт.
По его словам, необходимо отметить еще один позитивный результат переговоров Си Цзиньпина и Нарендры Моди — это договоренность о прекращении конфликтной ситуации и поддержании мира в приграничных районах двух стран. Это важно накануне предстоящего саммита ШОС в Циндао, в котором Индия и Пакистан будут принимать участие в качестве полноправных членов организации.
В заключение Б. Волхонский заявил, что процесс расширения ШОС наглядно демонстрирует тот факт, что организация все более очевидно становится реальным новым центром силы уже не только регионального, но и глобального масштаба. —0—
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