Пекин потребовал от авиакомпаний США указывать Тайвань китайским

Управление гражданской авиации Китая потребовало от американских авиакомпаний United Airlines и American Airlines указывать в информации о рейсах китайскую принадлежность Тайваня, Гонконга Макао , сообщает Foreign Policy

По данным газеты, авиакомпании получили письма, согласно которым авиакомпании должны привести все упоминания об указанных территориях в соответствие с законодательством КНР по борьбе с сепаратизмом, передает РИА «Новости»

В случае отказа авиакомпаний китайские власти намерены обратиться к «соответствующим органам в области кибербезопасности». Под этой формулировкой может иметься в виду блокировка китайских сайтов авиакомпаний.