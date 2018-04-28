Ещё
Пекин потребовал от авиакомпаний США указывать Тайвань китайским
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пекин потребовал от авиакомпаний США указывать Тайвань китайским 

Деловая газета «Взгляд» 48 минут назад
Управление гражданской авиации Китая потребовало от американских авиакомпаний United Airlines и American Airlines указывать в информации о рейсах китайскую принадлежность Тайваня, Гонконга и Макао, сообщает Foreign Policy.
По данным газеты, авиакомпании получили письма, согласно которым авиакомпании должны привести все упоминания об указанных территориях в соответствие с законодательством КНР по борьбе с сепаратизмом, передает РИА «Новости».
В случае отказа авиакомпаний китайские власти намерены обратиться к «соответствующим органам в области кибербезопасности». Под этой формулировкой может иметься в виду блокировка китайских сайтов авиакомпаний.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и Тайванем прервались в 1949 году. В середине марта власти Китая направили США ноту протеста в связи с ожидаемой активизацией взаимодействия между Тайванем и Вашингтоном в обход Пекина. В феврале 2017 года американский президент Дональд Трамп согласился уважать политику «единого Китая», а уже в июне того же года Китай заявил протест США по поводу планов продавать оружие Тайваню.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Объявлено о старте полной денуклеаризации Корейского полуострова Китай и Индия предприняли попытку наладить отношения Bloomberg рассказал, как Китай скупает Европу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия выгоняет россиян186
Анонсировано повышение пенсионного возраста456
Известный режиссер разбился в ДТП12
Лавров сделал заявление года118
Медведев высказался об уходе на отдых258
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение