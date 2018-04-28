Генсек Либерально-демократической партии Японии подарил Матвиенко 237-килограммового тунца

"Я не знаю, протокольно ли это вам говорить, но наша делегация привезла большого тунца из Японии", — сказал Никаи в ходе встречи в субботу и показал фотографию рыбы.

"Такого большого?", — удивилась глава Совфеда. «237 килограммов», — уточнил гость из Японии. «Тогда мы в Совете Федерации устроим обед японской кухни», — пошутила Матвиенко в ответ.

Матвиенко в ходе встречи отметила, что текущий год «особенный для отношений России и Японии». «Впервые за историю будет проведен масштабный проект — Год России в Японии и Год Японии в России. Лидеры наших государств в телефонном разговоре согласовали дату открытия — 26 мая в Большом театре», — сказала Матвиенко. Она отметила, что в церемонии открытия примет участие премьер-министр Японии Синдзо Абэ . «Кроме того, он примет участие в Петербургском международном экономическом форуме», — добавила она.

"Мы, парламентарии, также планируем подключится к проекту, в рамках которого запланировано более 250 мероприятий в Японии и России", — сказала глава Совфеда. По словам генсека ЛДП, после данного визита начнется «новый этап российско-японских отношений». Он подчеркнул, что готов приложить все усилия для укрепления межпарламентских связей.