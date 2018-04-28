New Document! 

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По появившейся информации, США не исключают, что полигон все еще можно восстановить.

Ядерный полигон Пхунгери в Северной Корее может оказаться пригодным для дальнейшего проведения на нем ядерных испытаний вопреки мнению китайских ученых. Такой возможности не исключает разведка Соединенных Штатов Америки.

«Нет причин делать выводы, что полигон для испытаний Пхунгери больше не функционален», — передает RT со ссылкой на Reuters

По словам источника, в зоне полигона присутствуют «незначительные геологические разрушения», не препятствующие восстановлению его полноценной работы.