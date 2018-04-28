New Document! 

По появившейся информации, США не исключают, что полигон все еще можно восстановить.
Ядерный полигон Пхунгери в Северной Корее может оказаться пригодным для дальнейшего проведения на нем ядерных испытаний вопреки мнению китайских ученых. Такой возможности не исключает разведка Соединенных Штатов Америки.
«Нет причин делать выводы, что полигон для испытаний Пхунгери больше не функционален», — передает RT со ссылкой на Reuters.
По словам источника, в зоне полигона присутствуют «незначительные геологические разрушения», не препятствующие восстановлению его полноценной работы.
Напомним, ранее сообщалось о том, что ядерный полигон КНДР мог быть приведен в негодность ядерным взрывом, проведенным в сентябре 2017 года. К такому мнению пришли специалисты научно-исследовательских институтов Китая.