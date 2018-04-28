Вьетнамские авиакомпании отчитываются о высоких показателях

VietJet планируют добавить маршруты в большее количество стран, а Vietnam Airlines сообщают о росте количества пассажиров

VietJet, крупнейшая частная авиакомпания в Юго-Восточной Азии, заявила, что добавляет маршруты в Японию , Индию и Австралию . В настоящее время у них действует 38 внутренних и 44 международных маршрута. В прошлом году VietJet приобрели 17 новых самолетов, чтобы увеличить свой флот до 51 единицы техники.

Также компания заявила о росте доходов, которые в 2017 году составили 50,97 трлн. донгов, что больше прошлогодних результатов на 20,5%.

Вьетнамский национальный перевозчик Vietnam Airlines заявил о 5 млн пассажирах за первый квартал этого года, что значительно больше результатов аналогичного периода в прошлом году.

Спрос остается высоким на рынках стран Северо-Восточной Азии (Япония, Южная Корея ), наряду с внедрением рыночных решений в условиях высоких цен на топливо,

— рассказали в компании, добавив, что во второй четверти этого года представят свой Airbus A350.

Источник: VnExpress