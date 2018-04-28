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Китай, Лаос, Мьянма и Таиланд успешно завершили 69-е совместное патрулирование реки Меконг
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Китай, Лаос, Мьянма и Таиланд успешно завершили 69-е совместное патрулирование реки Меконг 

ИА Синьхуа 45 минут назад
Куньмин, 28 апреля /Синьхуа/ — В пятницу успешно завершилось 69-е совместное патрулирование правоохранительными органами Китая, Лаоса, Мьянмы и Таиланда реки Меконг. Участвовавшие в патрулировании китайские суда вернулись в порт Гуаньлэй /пров. Юньнань, Юго-Западный Китай/.
Патрулирование, стартовавшее 24 апреля, длилось четыре дня и три ночи. За это время суда четырех стран преодолели свыше 500 км. В патрулировании приняли участие 10 судов и более 200 человек. Ими были проверены пять судов, четыре автомобиля, 43 человека и 734,5 тонны грузов.
Кроме того, как стало известно, китайская сторона направила в этот раз вместе с правоохранительным отрядом группу из семи медиков для проверки состояния здоровья, оказания в случае необходимости медицинской и психологической помощи участникам патруля.
В ходе патрулирования правоохранительные органы четырех стран провели на территории Лаоса совещание с целью обмена информацией. Стороны проанализировали ситуацию в бассейне Меконга, касающуюся терроризма, наркоторговли, торговли оружием, контрабанды и другой трансграничной преступной деятельности, и обсудили дальнейшее сотрудничество с целью усиления совместной борьбы с трансграничной преступностью.
Река Меконг, которая в Китае носит название Ланьцанцзян, является одним из важнейших водных коридоров Юго-Восточной Азии. Механизм совместного патрулирования на реке Меконг с участием правоохранительных органов Китая, Лаоса, Мьянмы и Таиланда действует с 2011 года.
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