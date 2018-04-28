Китай, Лаос, Мьянма и Таиланд успешно завершили 69-е совместное патрулирование реки Меконг

Лаоса, Мьянмы и Куньмин, 28 апреля / Синьхуа / — В пятницу успешно завершилось 69-е совместное патрулирование правоохранительными органами Китая Таиланда реки Меконг. Участвовавшие в патрулировании китайские суда вернулись в порт Гуаньлэй /пров. Юньнань, Юго-Западный Китай/.

Патрулирование, стартовавшее 24 апреля, длилось четыре дня и три ночи. За это время суда четырех стран преодолели свыше 500 км. В патрулировании приняли участие 10 судов и более 200 человек. Ими были проверены пять судов, четыре автомобиля, 43 человека и 734,5 тонны грузов.

Кроме того, как стало известно, китайская сторона направила в этот раз вместе с правоохранительным отрядом группу из семи медиков для проверки состояния здоровья, оказания в случае необходимости медицинской и психологической помощи участникам патруля.

В ходе патрулирования правоохранительные органы четырех стран провели на территории Лаоса совещание с целью обмена информацией. Стороны проанализировали ситуацию в бассейне Меконга, касающуюся терроризма, наркоторговли, торговли оружием, контрабанды и другой трансграничной преступной деятельности, и обсудили дальнейшее сотрудничество с целью усиления совместной борьбы с трансграничной преступностью.

Река Меконг, которая в Китае носит название Ланьцанцзян, является одним из важнейших водных коридоров Юго-Восточной Азии. Механизм совместного патрулирования на реке Меконг с участием правоохранительных органов Китая, Лаоса, Мьянмы и Таиланда действует с 2011 года.