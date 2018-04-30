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Министры обороны США и Южной Кореи обсудили договоренности с КНДР
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Министры обороны США и Южной Кореи обсудили договоренности с КНДР 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ТОКИО, 30 апр — РИА Новости. Министр обороны Южной Кореи Сон Ён Му информировал по телефону главу Пентагона Джеймса Мэттиса о намерении прилагать усилия для выполнения договоренностей с КНДР о денуклеаризации и построения мира, сообщило в понедельник южнокорейское военное ведомство.
Телефонный разговор, как уточняет министерство, состоялся 28 апреля. Как сообщалось ранее, межкорейский саммит прошел 27 апреля в приграничном пункте переговоров Пханмунджом.
"Министр обороны Сон Ён Му разъяснил успешные результаты исторических переговоров Юга и Севера на высшем уровне, и сказал, что в области обороны путем честного выполнения договоренностей лидеров Юга и Севера (Южная Корея) будет еще более умножать усилия для денуклеаризации Корейского полуострова и построения мира", — отмечается в сообщении военного ведомства.
Также Сон Ён Су заверил Мэттиса, что Южная Корея и впредь будет тесно консультироваться с США при проведении переговоров между военными из Сеула и Пхеньяна о мерах снижения напряженности и установления доверия.
По данным министерства обороны Южной Кореи, со своей стороны Мэттис выразил надежду на то, что прогресс на межкорейских переговорах на высшем уровне «создал условия для успеха саммита США и Северной Кореи».
Главы военных ведомств условились встретиться в июне в Сингапуре на очередной региональной встрече по безопасности в АТР «Диалог Шангри-Ла».
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын, как указывалось в подписанной ими совместной декларации, договорились в Пханмунджоме, что в мае этого года будут проведены межкорейские переговоры по военным вопросам на генеральском уровне.
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