Министры обороны США и Южной Кореи обсудили договоренности с КНДР

Телефонный разговор, как уточняет министерство, состоялся 28 апреля. Как сообщалось ранее, межкорейский саммит прошел 27 апреля в приграничном пункте переговоров Пханмунджом.

"Министр обороны Сон Ён Му разъяснил успешные результаты исторических переговоров Юга и Севера на высшем уровне, и сказал, что в области обороны путем честного выполнения договоренностей лидеров Юга и Севера (Южная Корея) будет еще более умножать усилия для денуклеаризации Корейского полуострова и построения мира", — отмечается в сообщении военного ведомства.

Также Сон Ён Су заверил Мэттиса, что Южная Корея и впредь будет тесно консультироваться с США при проведении переговоров между военными из Сеула Пхеньяна о мерах снижения напряженности и установления доверия.

По данным министерства обороны Южной Кореи, со своей стороны Мэттис выразил надежду на то, что прогресс на межкорейских переговорах на высшем уровне «создал условия для успеха саммита США и Северной Кореи».

Главы военных ведомств условились встретиться в июне в Сингапуре на очередной региональной встрече по безопасности в АТР «Диалог Шангри-Ла».