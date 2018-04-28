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Мэттис обсудил с министром обороны Южной Кореи денуклеаризацию Корейского полуострова
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Мэттис обсудил с министром обороны Южной Кореи денуклеаризацию Корейского полуострова 

ТАСС 1 час назад
Фото: Русская Весна
ВАШИНГТОН, 28 апреля. /ТАСС/. Глава Пентагона Джеймс Мэттис провел разговор с министром национальной обороны Республики Корея Сон Ён Му, в ходе которого обсудил планы по денуклеаризации Корейского полуострова и итоги переговоров южнокорейского лидера и главы КНДР в минувшую пятницу. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении пресс-секретаря министерства обороны США Даны Уайт по итогам телефонной беседы министров.
Как сообщается, речь в том числе шла о принятой по итогам указанного саммита совместной Пханмунджомской декларации о мире, процветании и объединении Корейского полуострова, а также об «усилиях по налаживанию отношений между Севером и Югом по мере выполнения общей задачи по денуклеаризации». «Мэттис подчеркнул твердую приверженность США по защите Южной Кореи с применением всего спектра возможностей Соединенных Штатов. Стороны взяли на себя обязательства продолжать тесное взаимодействие для реализации резолюций Совета Безопасности ООН и поддерживать дипломатические усилия по достижению полной, достоверной и необратимой денуклеаризации», — отмечается в документе.
Ранее в пограничном пункте Пханмунджом состоялась историческая встреча между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Эти переговоры стали первой встречей на высшем уровне между Югом и Севером за более чем десять лет. Перед их началом южнокорейский президент по приглашению Ким Чен Ына перешел демаркационную линию, совершив молниеносный «визит» в КНДР продолжительностью менее минуты, а Ким Чен Ын, перейдя границу, стал первым северокорейским лидером, посетившим территорию Южной Кореи с 1953 года. По итогам переговоров лидеры двух стран подписали совместную Пханмунджомскую декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова.
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