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За Северной Кореей устроят слежку
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За Северной Кореей устроят слежку 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: James Pearson / Reuters
Австралия начнет слежку за северокорейскими судами, подозреваемыми в перевозке запрещенных товаров вопреки санкциям. Об этом сообщил премьер-министр страны Малкольм Тернбулл, передает The Guardian.
Наблюдение будут вести с воздуха. «У нас есть патрульный самолет P-8A [Poseidon], который будет работать в регионе, чтобы следить за соблюдением санкций», — заявил Тернбулл. Он добавил, что это будет делаться в рамках сотрудничества с партнерами страны для обеспечения действия ограничительных мер.
Poseidon будет базироваться в Японии вместе с канадскими военными самолетами. Как долго он будет осуществлять наблюдение, не уточняется. В Минобороны Австралии отметили, что развертывание поддержит международную кампанию по борьбе с незаконной торговлей.
ООН давно подозревает, что КНДР перегружает товары в открытом море для обхода санкций, отмечает издание. В марте сообщалось, что Пхеньян использует тактику времен «золотого века пиратства»: перекачивает нефть из одного танкера в другой, подделывает данные геолокации судов и меняет идентификаторы кораблей в середине маршрута.
Впервые санкции против КНДР были введены Советом Безопасности ООН в 2006 году, после первого успешного испытания северокорейского ядерного оружия. Далее они расширялись с каждым новым тестом, а также в связи с запусками баллистических ракет и спутника. Последнее ужесточение ограничительных мер произошло в 2017 году.
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