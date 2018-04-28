Япония перевезла в Китай груз по транспортному коридору «Приморье-2»

Паром зашел в «Морской порт в бухте Троицы» (ООО «МПБТ»).

"Дополнительно на борт парома был погружен контейнер с сельскохозяйственной техникой, предварительно доставленный в порт Зарубино из Китая для отправки в Японию. Организатором грузоперевозки выступила префектура Тоттори (Япония), грузовым агентом — японский логистический оператор Nippon Express Co., Ltd. Паром Eastern Dream грузовместимостью 4 тысячи тонн принадлежит компании DBS Cruise Ferry ( Южная Корея )", — говорится в сообщении.

Отмечается, что географическое расположение «Морского порта в бухте Троицы» позволяет перемещать грузы между Японией и северо-восточной частью Китая по кратчайшему пути.

ООО «МПБТ» — это универсальный международный перегрузочный комплекс. Железнодорожная инфраструктура связывает «МПБТ» с Транссибирской магистралью. Порт является ключевым звеном для обеспечения логистики между странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» проходят через территорию Свободного порта Владивосток. Здесь предусмотрена круглосуточная работа пунктов пропуска и радикальное сокращение контроля — «единое окно» при пересечении госграницы грузами, введение электронного декларирования грузов и реализация принципа «зеленого коридора» для участников внешнеэкономической деятельности. Планируется, что основной грузопоток по МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» будет обеспечен китайскими грузоотправителями. Потенциальный объем грузовой базы оценивается порядка 45 миллионов тонн в год.