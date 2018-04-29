МИД Китая упрекнул США за вмешательство во внутренних дел других стран

Таким образом китайский дипломат прокомментировала резолюцию Сената США , в которой отмечалось, что только официальные лица из окружения Далай-ламы XIV имеют право определять, кто станет Далай-ламой XV. В документе отмечалось, что любые вмешательства в этот процесс со стороны китайского правительства не будут иметь силы.

Хуа Чуньин напомнила, что перевоплощение живого Будды в тибетском буддизме — это уникальная система наследования, состоящая из комплекса религиозных обрядов и исторически сложившихся правил. Таким образом, обряд должен совершаться в соответствии с ритуалами, традициями и законами Китая, иностранцы в процесс вмешиваться не должны.

"Американским конгрессменам и чиновникам следует сосредоточиться на служении своему собственному народу, но, к сожалению, они всегда выборочно игнорируют проблемы, с которыми сталкиваются у себя дома, и при этом проявляют необычайный энтузиазм в отношении внутренних дел других стран", — резюмировала дипломат.

Далай-Лама в тибетской буддизме считается воплощением бодхисаттвы Авалокитешвары. Начиная с XVII века вплоть до 1959 года Далай-ламы были теократическими правителями Тибета, руководя страной из тибетской столицы Лхасы. В связи с этим и теперь Далай-лама рассматривается как духовный лидер тибетского народа. После смерти Далай-ламы монахи организуют поиски его следующей инкарнации.