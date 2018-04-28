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Министры иностранных дел стран НАТО выразили поддержку Афганистану
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Министры иностранных дел стран НАТО выразили поддержку Афганистану 

ИА Синьхуа 1 час назад
Брюссель, 27 апреля /Синьхуа/ — Министры иностранных дел стран НАТО в опубликованном сегодня заявлении выразили дальнейшую поддержку Афганистану.
Заявление поприветствовало предложение президента Афганистана Ашрафа Гани Ахмадзая о мирных переговорах, а также назвало парламентские и президентские выборы, которые должны состояться в 2018 и 2019 годах, соответственно, «существенными для мира».
Главы внешнеполитических ведомств также призвали участников региональных процессов играть конструктивную роль.
"НАТО продолжит оказывать поддержку, о которой просило афганское правительство, чтобы суметь помочь Афганистану полностью обеспечить его собственную безопасность", — сказали они.
НАТО вновь подтвердила приверженность развитию афганских сил безопасности и обороны за счет миссии «Решительная поддержка».
В ноябре прошлого года НАТО приняла решение о расширении своей тренировочной миссии в Афганистане с увеличением численности ее сил с 13 тыс. до 16 тыс. человек. —0—
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