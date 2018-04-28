В Ташкенте обсудили вопросы китайско-узбекского взаимодействия в рамках ШОС 

Ташкент, 27 апреля /Синьхуа/ — На встрече в МИД Узбекистана с делегацией КНР во главе со специальным представителем правительства по делам ШОС, национальным координатором Китая в этой организации Сунь Лицзе сегодня были обсуждены вопросы взаимодействия в рамках ШОС. Об этом сообщила пресс-служба узбекского внешнеполитического ведомства.
В центре внимание встречи был ход подготовки к предстоящему в китайском городе Циндао заседанию Совета глав государств-членов ШОС. В частности, состоялся обмен мнениями по проектам повестки дня, программы, итоговых документов саммита.
Стороны также рассмотрели практические аспекты проведения очередной встречи секретарей Советов безопасности государств-членов ШОС. —0—