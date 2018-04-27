Ван Ян призвал приложить общие усилия для продвижения мирного воссоединения Родины

Пекин, 27 апреля / Синьхуа / — Председатель ВК НПКСК Ван Ян сегодня призвал приложить усилия для объединения с соотечественниками с острова Тайвань ради содействия мирному воссоединению Китая и воплощения китайской мечты о воссоединении.

Ван Ян сделал данное замечание на первой встрече с представителями нового состава совета Ассоциации по связям через Тайваньский пролив, расположенной в континентальной части Китая.

Ван Ян назвал сегодняшнюю ситуацию между континентальной частью Китая и Тайванем сложной и печальной. Он попросил новый состав советв Ассоциации по связям через Тайваньский пролив взять на себя инициативу для улучшения общения с соотечественниками из Тайваня, а также содействовать экономическому и культурному обмену между континентальной частью Китая и Тайванем, соответствующим образом регулировать проблемы и экстренные случаи, возникающие в процессе деятельности. —0—