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Ван Ян призвал приложить общие усилия для продвижения мирного воссоединения Родины
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Ван Ян призвал приложить общие усилия для продвижения мирного воссоединения Родины 

ИА Синьхуа 29 минут назад
Пекин, 27 апреля /Синьхуа/ — Председатель ВК НПКСК Ван Ян сегодня призвал приложить усилия для объединения с соотечественниками с острова Тайвань ради содействия мирному воссоединению Китая и воплощения китайской мечты о воссоединении.
Ван Ян сделал данное замечание на первой встрече с представителями нового состава совета Ассоциации по связям через Тайваньский пролив, расположенной в континентальной части Китая.
Ван Ян назвал сегодняшнюю ситуацию между континентальной частью Китая и Тайванем сложной и печальной. Он попросил новый состав советв Ассоциации по связям через Тайваньский пролив взять на себя инициативу для улучшения общения с соотечественниками из Тайваня, а также содействовать экономическому и культурному обмену между континентальной частью Китая и Тайванем, соответствующим образом регулировать проблемы и экстренные случаи, возникающие в процессе деятельности. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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