Китайско-европейский экспресс впервые прибыл в Вену

На церемонии встречи экспресса А. Ван дер Беллен заявил, что около двух недель назад он в китайском городе Чэнду проводил стартовавший китайско-европейский экспресс и сейчас горячо приветствует прибывший экспресс. Экспресс — это символ будущих контактов во всех отраслях между Китаем и Австрией, в том числе в экономике и культуре.

Министр по цифровым и экономическим делам Австрии Маргарет Шрамбек выступила с речью, заявив, что китайско-европейский экспресс продвинет торговый обмен между Австрией и Китаем в рамках «Пояса и пути», из которого обе стороны извлекут пользу. Австрия надеется, что китайско-европейский экспресс не только привезет китайские товары в Австрию, но и будет возить в Китай австрийские высококачественные товары с высокой добавленной стоимостью.

Посол Китая в Австрии Ли Сяосы выступил с речью, заявив, что Китай хочет приложить совместные усилия с Австрией, чтобы осуществить все договоренности, достигнутые между лидерами двух государств, поскорее нормализовать работу экспресса и сделать экспресс символичным проектом для формирования взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.