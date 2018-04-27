Китайско-европейский экспресс впервые прибыл в Вену 

Вена, 27 апреля /Синьхуа/ — Первый китайско-европейский экспресс сегодня прибыл на место назначения в австрийскую столицу Вену. Президент Австрии Александр Ван дер Беллен заявил, что китайско-европейский экспресс — это символ дружбы между Европой и Китаем.
На церемонии встречи экспресса А. Ван дер Беллен заявил, что около двух недель назад он в китайском городе Чэнду проводил стартовавший китайско-европейский экспресс и сейчас горячо приветствует прибывший экспресс. Экспресс — это символ будущих контактов во всех отраслях между Китаем и Австрией, в том числе в экономике и культуре.
Министр по цифровым и экономическим делам Австрии Маргарет Шрамбек выступила с речью, заявив, что китайско-европейский экспресс продвинет торговый обмен между Австрией и Китаем в рамках «Пояса и пути», из которого обе стороны извлекут пользу. Австрия надеется, что китайско-европейский экспресс не только привезет китайские товары в Австрию, но и будет возить в Китай австрийские высококачественные товары с высокой добавленной стоимостью.
Посол Китая в Австрии Ли Сяосы выступил с речью, заявив, что Китай хочет приложить совместные усилия с Австрией, чтобы осуществить все договоренности, достигнутые между лидерами двух государств, поскорее нормализовать работу экспресса и сделать экспресс символичным проектом для формирования взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.
Первый рейс китайско-европейского экспресса отправился из Чэнду в Вену 12 апреля, он проехал путь в 9800 км через 9 стран Европы и Азии. Среди товаров на борту экспресса были электронные комплектующие, спальные мешки, светодиодные светильники. —0—