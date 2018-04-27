МИД Канады призвал Пхеньян к действиям по денуклеаризации после встречи лидеров двух Корей 

ОТТАВА, 27 апреля. /ТАСС/. Канада ожидает, что Пхеньян предпримет конкретные действия для урегулирования многолетней напряженности на Корейском полуострове после исторической встречи лидеров КНДР и Южной Кореи.
Об этом в пятницу говорится в заявлении главы канадского МИД Христи Фриланд.
"Канада приветствует диалог высокого уровня, который состоялся сегодня между Северной и Южной Кореей, — сказала министр. — Мы призываем КНДР продемонстрировать конкретные действия для полного, окончательного и необратимого демонтажа своего оружия массового уничтожения и программы баллистических ракет". Фриланд подчеркнула, что «дипломатическое взаимодействие имеет решающее значение для урегулирования давней напряженности на Корейском полуострове».
Ранее в пятницу состоялась историческая встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Они подтвердили, что их общей целью является денуклеаризация Корейского полуострова, достигли договоренности о продолжении активного диалога на высшем уровне.