МИД Канады призвал Пхеньян к действиям по денуклеаризации после встречи лидеров двух Корей

ОТТАВА , 27 апреля. / ТАСС /. Канада ожидает, что Пхеньян предпримет конкретные действия для урегулирования многолетней напряженности на Корейском полуострове после исторической встречи лидеров КНДР и Южной Кореи.

Об этом в пятницу говорится в заявлении главы канадского МИД Христи Фриланд.

"Канада приветствует диалог высокого уровня, который состоялся сегодня между Северной и Южной Кореей, — сказала министр. — Мы призываем КНДР продемонстрировать конкретные действия для полного, окончательного и необратимого демонтажа своего оружия массового уничтожения и программы баллистических ракет". Фриланд подчеркнула, что «дипломатическое взаимодействие имеет решающее значение для урегулирования давней напряженности на Корейском полуострове».