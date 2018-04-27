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Россия и Китай не могут допустить ядерного конфликта у своих границ — эксперт
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Россия и Китай не могут допустить ядерного конфликта у своих границ — эксперт 

ИА Синьхуа 1 час назад
Москва, 27 апреля, /Синьхуа/ — Для России и Китая решение корейского кризиса принципиально важно. Наши страны не могут допустить ядерного конфликта у своих границ. Именно поэтому РФ и КНР выступили с инициативой корейского урегулирования, и сегодня события развиваются в соответствии с этой дорожной картой. Так российский дипломат, посол в Республике Корея в 2005-2009 годах, Глеб Ивашенцов прокомментировал итоги межкорейского саммита.
"Межкорейский саммит — очень важный шаг. Намечены хорошие цели. Теперь надо работать дальше, чтобы этих целей достичь", — отметил он. «Для России и Китая решение корейского кризиса очень важно. Мы не можем допустить ядерного конфликта вблизи наших границ. Поэтому мы, Россия и Китай, проявили инициативу, наметили дорожную карту корейского урегулирования, и сейчас развитие событий идет именно в соответствии с этой дорожной картой», — подчеркнул Глеб Ивашенцов.
Он напомнил, что российско-китайская дорожная карта, озвученная летом прошлого года, предусматривала, что на первом этапе должна произойти «двойная заморозка» — заморозка ракетно-ядерной программы КНДР при одновременной заморозке или существенном сокращении масштабов американо-южнокорейских военных маневров. Второй этап — это начало межкорейских переговоров. «И то, и другое состоялось. Пхеньян объявил о приостановке своей ракетно-ядерной программы. Американо-южнокорейские маневры состоялись, но в существенно сокращенном варианте. Начался межкорейский диалог», — отметил дипломат.
"Теперь надо приступать к третьему этапу. Должны состояться более широкие переговоры по корейской проблематике. Надо над этим работать", — считает российский эксперт Глеб Ивашенцов. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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