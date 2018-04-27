Зампредседателя ЦВС КНР Сюй Цилян и Вэй Фэнхэ по отдельности провели встречи и переговоры с министром обороны Азербайджана

Сюй Цилян на встрече отметил, что Китай и Азербайджан и их народы поддерживают давнюю традиционную дружбу. С начала установления дипломатических отношений между двумя странами двусторонние политические отношения неизменно укрепляются, взаимное доверие между ними находится на высоком уровне, и практическое сотрудничество приносит содержательные результаты. Китайская сторона готова совместно с Азербайджаном приложить усилия и воспользоваться благоприятной возможностью строительства «Пояса и пути» для того, чтобы продолжить благоприятную тенденцию развития двусторонних отношений, дальше укрепить традиционную дружбу, активизировать практическое взаимодействие и продвинуть развитие китайско-азербайджанских отношений дружественного сотрудничества. «Китайско-азербайджанские военные связи в качестве важной составной части двусторонних отношений сохранили тенденцию развития по здоровому руслу, в этой связи армии двух стран должны продолжить активизацию обмена и сотрудничества, тем самым внести свой вклад в углубленное развитие дружественных отношений между двумя странами», — сказал Сюй Цилян.

З. Гасанов, в свою очередь, отметил, что Азербайджан готов активизировать стратегическую состыковку с Китаем и играть более значительную роль в строительстве «Пояса и пути» во имя продвижения стабильного развития азербайджанско-китайского практического сотрудничества.

Вэй Фэнхэ в ходе переговоров сказал, что китайская сторона уделяет повышенное внимание развитию отношений с Азербайджаном. «Армия Китая готова совместно с армией Азербайджана серьезно претворять в жизнь консенсус, достигнутый лидерами двух стран, продолжать углубление практического сотрудничества в области обороны и безопасности, способствовать развитию отношений между двумя странами и их армиями, тем самым предоставить благоприятную обстановку безопасности для строительства „Пояса и пути“, общими усилиями защищать мир и стабильность в регионе и во всем мире.