Россия готова стать посредником в вопросе примирения Северной и Южной Кореи — МИД РФ

В ведомстве заявили, что Москва готова выступить посредником в вопросе примирения двух стран и налаживания между ними экономического взаимодействия.

«Готовы способствовать налаживанию практического взаимодействия между КНДР и Республикой Корея, в том числе посредством развития трехсторонней кооперации в железнодорожной, электроэнергетической, газовой и других отраслях», — сообщает МИД РФ

Представители министерства добавили, что Россия продолжит прилагать усилия в рамках российско-китайской «дорожной карты» по корейскому урегулированию.

Напомним, что в пятницу лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Стороны договорились до конца года подписать мирный договор, который положит конец противостоянию между Севером и Югом, продолжающемуся последние 68 лет, пишет «Газета.ру».

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