Пенс призвал проверять заявления и обещания Пхеньяна

"Любые переговоры, обещания и заверения со стороны Северной Кореи будут восприниматься с опасением, вниманием и проверкой", — заявил Майк Пенс в связи с прошедшим в пятницу саммитом лидеров КНДР и Республики Корея. Как говорится в распространенном пресс-службой Белого дома заявлении, он вновь подчеркнул, что «кампания оказания давления (на КНДР) продолжится».

"Мирное соглашение (между) Кореями — это шаг на пути денуклеаризации Корейского полуострова, но это лишь один шаг", — отметил вице-президент в связи с достигнутыми между Пхеньяном и Сеулом договоренностями.

В пятницу Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. На южнокорейской стороне демилитаризованной зоны прошла его встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

По итогам саммита была принята совместная декларация, в которой КНДР и Южная Корея заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, улучшать отношения, стремясь к совместному процветанию и мирному воссоединению.