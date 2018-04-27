Ещё
Пенс призвал проверять заявления и обещания Пхеньяна
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пенс призвал проверять заявления и обещания Пхеньяна 

РИА Новости 22 минуты назад
ВАШИНГТОН, 27 апр — РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс заявил в связи с переговорами лидеров КНДР и республики Корея, что кампания давления на КНДР продолжится, а любые переговоры и обещания со стороны Пхеньяна должны восприниматься с осторожностью и проверяться.
"Любые переговоры, обещания и заверения со стороны Северной Кореи будут восприниматься с опасением, вниманием и проверкой", — заявил Майк Пенс в связи с прошедшим в пятницу саммитом лидеров КНДР и Республики Корея. Как говорится в распространенном пресс-службой Белого дома заявлении, он вновь подчеркнул, что «кампания оказания давления (на КНДР) продолжится».
"Мирное соглашение (между) Кореями — это шаг на пути денуклеаризации Корейского полуострова, но это лишь один шаг", — отметил вице-президент в связи с достигнутыми между Пхеньяном и Сеулом договоренностями.
В пятницу Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. На южнокорейской стороне демилитаризованной зоны прошла его встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.
По итогам саммита была принята совместная декларация, в которой КНДР и Южная Корея заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, улучшать отношения, стремясь к совместному процветанию и мирному воссоединению.
РИА Новости: последние новости
Китай приветствовал совместную декларацию лидеров Южной Кореи и КНДР Лидеры КНДР и Южной Кореи посадили дерево МИД Швейцарии поддержал сближение Сеула и Пхеньяна
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дерипаска согласился выполнить условие США125
Умер Геннадий Печников12
На Украине захотели забрать Крымский мост453
«Завоевывающий Европу» Путин попал на обложку журнала227
Тотальная нумерация россиян, демонстрация «Корсара» и другие события дня4
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение