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СМИ: Ким Чен Ын и Трамп могут встретиться во Владивостоке
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СМИ: Ким Чен Ын и Трамп могут встретиться во Владивостоке 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Напомним, что 27 апреля состоялся межкорейский саммит, в ходе которого целый день общались президент Республики Корея Мун Чже Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын. По оценке Сеула, саммит был очень успешным. Теперь все взоры обращены на следующий исторический саммит — Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Мун Чже Ин при этом намерен выступить в роли посредника с целью обеспечения наилучших условий для успеха встречи.
Как утверждает южнокорейский телеканал YTN, США и КНДР активно ведут согласование места для встречи их лидеров и уже сузили количество возможных площадок до двух-трех. Недавно Трамп также подтвердил, что «саммит с Северной Кореей состоится в ближайшее время».
По информации южнокорейского телеканала, который ссылается анонимный дипломатический источник, «два наиболее вероятных места — это либо Сингапур, либо Владивосток». При этом США хотели бы организовать встречу в Сингапуре, тогда как северокорейцы настаивают на Владивостоке.
Отметим, что это достаточно неожиданный поворот. До последнего времени в качестве возможных мест рассматривались около 10 городов в Западной Европе, Юго-Восточной Азии, Китае и даже Южной Корее, но Владивосток обычно выпадал из списка кандидатов. Влиятельные российские эксперты ранее отметили, что Владивосток является удобной площадкой, но считалось, что резкое ухудшение отношений между Москвой и Вашингтоном не позволит, в первую очередь, США согласиться на российский вариант.
Похоже, ситуация меняется, и Владивосток наряду с Сингапуром оказался наиболее вероятным местом для американо-северокорейского саммита.
Как утверждает источник, логика КНДР понятна. Во-первых, Ким Чен Ын не хочет лететь далеко, а до Владивостока из Северной Кореи можно добраться даже на поезде. Кроме того, по словам дипломата, это позволит КНДР включить в общий дипломатический процесс и Россию, которая в последнее время не является активным участником переговоров вокруг Северной Кореи. Во Владивостоке Ким также может встретиться и с президентом РФ Владимиром Путиным или вообще добраться до Москвы, проведя, таким образом, свой четвертый саммит. До этого Ким уже встретился или будет встречаться с лидерами КНР, Южной Кореи и США.
Впрочем, тот же источник высказал достаточно противоречивую мысль, сказав, что во Владивостоке сейчас разворачивается ЗРК С-400, «которая нацелена против американских атомных авианосцев». В этой связи, как было отмечено, вместо Владивостока встреча может пройти в Хабаровске — это тоже приемлемый для Ким Чен Ына вариант. В любом случае, как заключает телеканал YTN, Россия внезапно стала одним из главных претендентов на то, чтобы стать местом для первой в истории личной встречи лидеров Соединенных Штатов и Северной Кореи.
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