Поднебесная заставила дрожать Европу

Китайская инициатива «Один пояс — один путь», направленная на создание масштабных транспортных и экономических коридоров из Поднебесной в Европу, как выяснилось, вызывает иррациональный страх у европейцев. В Брюсселе опасаются, что, развивая новые торговые маршруты, китайцы получат несправедливые конкурентные преимущества, получив доступ к новым рынкам сбыта и источникам сырья.

Но так и должно быть: кто больше вкладывает, тот больше и получает, поэтому претензии Европы звучат странно, учитывая, что большинство стран ЕС также рассчитывают на значительную выгоду в случае реализации проекта. В общем, мы наблюдаем очередной приступ европейской бюрократической шизофрении.

Выдумали новую проблему послы стран Евросоюза в Пекине. По сообщению германского издания Handelsblatt, дипломаты почти всех стран ЕС (за исключением Венгрии ) подготовили и подписали специальный доклад, где подвергли критике инициативу Поднебесной, известную также как Новый шёлковый путь, назвав её «угрозой свободной торговле». В докладе также отмечалось, что Пекин своим проектом преследует внутриполитические цели по сокращению излишнего потенциала экономики.

Впрочем, появление подобного доклада едва ли означает, что европейцы будут дружно противодействовать Китаю в его движении на запад. Среди стран ЕС нет единого мнения в отношении будущей экономической и транспортной экспансии Срединной империи. Так, страны Восточной и Центральной Европы, где хуже развита инфраструктура, с энтузиазмом ждут прихода китайских инвестиционных средств. Также серьёзную выгоду рассчитывают получить государства, порты которых будут задействованы в проекте «Морской Шёлковый путь XXI века».

Поддержку инициативе «Один пояс — один путь» высказал, в частности, президент Франции Эммануэль Макрон . Он успокоил тех, кто испугался растущего китайского доминирования, приведя в пример древний Шёлковый путь, который, по его словам, никогда не был исключительно китайским. Так и новые маршруты «не будут принадлежать новой гегемонии, способной сделать вассалами страны, через которые эти маршруты проходят», уверен Макрон.

А вы, случайно, не Made in China?

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Gao Limeng

Узбекистана, Понятно, что главный ужас для Европы совсем не в том, что Китай захватит в свою орбиту пространства Казахстана Пакистана и ряда прочих «станов». Как пишет аналитик издания Asia Times Пепе Эскобар, более всего ЕС пугает возможность взаимодействия проекта «Один пояс — один путь» с другой китайской программой — Made in China: 2025 («Сделано в Китае: 2025»).

Согласно этой программе, за 7 лет, начиная с 2015 года, Китай должен занять лидирующие позиции в отраслях, требующих высоких технологий. Среди них: искусственный интеллект, робототехника, космические технологии, экологические автомобили и другие. В случае, если Китай из простого подражателя превратится в разработчика собственной продукции, его дешёвые товары легко вытеснят с рынка хоть и более качественные, но намного более дорогие западноевропейские аналоги.

В такой ситуации Евросоюзу и впрямь несдобровать. С одной стороны на его экономику будет давить обновлённый высокотехнологичный Китай, с другой — Соединённые штаты в лице президента Дональда Трампа с его программой перехода от глобализации к так называемой «американизации», где приоритет отдаётся исключительно США и не учитываются интересы других государств.

Место России на шёлковом пути

Китайская инициатива по созданию глобальной транспортной и инвестиционной инфраструктуры «Один пояс, один путь», рассчитанная на 30-35 лет, объединяет два проекта: «Экономический пояс Шёлкового пути» (ЭПШП) и «Морской Шёлковый путь XXI века».

Транспортные маршруты в рамках ЭПШП призваны сократить сроки доставки грузов из Китая в Европу с 45-60 до 10 суток. Проект также подразумевает таможенное сотрудничество, ликвидацию инвестиционных и торговых барьеров, расширение масштабов финансовых операций между странами. По задумке китайских властей, к ЭПШП может подключиться около 70 стран, на долю которых приходится более половины мирового ВВП и более 60% населения земного шара.

Голландию. В основе проекта лежит строительство трёх железнодорожных коридоров: северного, центрального и южного. Новые железные дороги соединят восточные провинции Китая со странами Западной Европы. Понятное дело, через Россию будет проходить северный коридор, в который также включены Казахстан, Белоруссия Польша . По этому пути китайские товары потекут в Германию

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Xu Congjun

Шанхайский порт

Центральный коридор соединит порты восточного Китая ( Шанхай , Ляньюньган) со странами Центральной Азии ( Киргизия , Узбекистан, Туркменистан ), Ираном Турцией , а затем через Балканский полуостров придёт к портам Франции. Южный путь пройдёт через Бангладеш , Индию и Пакистан. Одновременно с транспортными планируется сформировать международные экономические коридоры, в частности, коридор «Китай — Монголия — Россия».

В общем, для РФ Новый шёлковый путь несёт сплошные выгоды. В отличие от Европы нам не нужно бояться наводнения рынка китайскими товарами — это уже и так произошло. Не конкуренты мы Китаю и в сфере высоких технологий.

Зато будущие хозяева России (а проект планируется завершить лишь в 2049 году — к столетию образования КНР) смогут по современным скоростным дорогам гнать российские сырьевые товары не только на Запад, но и на новые динамично развивающиеся рынки Азиатского региона. Одновременно Россия будет получать деньги за транзит китайских товаров в Европу и предоставление необходимых логистических услуг. Не стоит забывать и о развитии российских регионов, через которые пройдут новые торговые маршруты. Главное, чтобы к тому времени эти земли не отошли Китаю.