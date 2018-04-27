В Совфеде прокомментировали переговоры между КНДР и Южной Кореей

«Во всей этой истории есть США , с их желанием демонстрировать, что они главные в мире, и важно, чтобы это их желание не привело к каким-то новым шагам, которые повысят конфликтность в регионе», — сказал сенатор.

Он выразил надежду, что лидеры двух Корей смогут продолжить это движение друг к другу без посредников.

Кроме того, Климов заявил о важности корейского сотрудничества для всех стран региона.