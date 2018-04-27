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Скорость Интернета во Вьетнаме восстановлена
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Скорость Интернета во Вьетнаме восстановлена 

Вьетнам сегодня 1 час назад
Фото: Вьетнам сегодня
Восстановление скорости Интернета после аварии на Азиатско-Тихоокеанском шлюзе потребовало гораздо меньше времени, чем сообщалось ранее
Назывались сроки до двух недель — Вьетнам готовился провести праздники без нормального Интернета. К счастью, как сообщает Вьетнамская почтовая и телекоммуникационная группа, проблема оказалась не столь серьезной, а хорошие погодные условия повлияли на скорейшее ее решение.
Азиатско-Тихоокеанский шлюз — большой подводный кабель, обрабатывающий почти все данные, проходящие через Азию. Он достигает 10 400 километров, охватывая Китай, Гонконг, Японию, Малайзию, Сингапур, Южную Корею, Тайвань, Таиланд и Вьетнам. Помимо него у Вьетнама есть шесть подводных кабелей и 120-гигабитный сухопутный канал, идущий по территории Китая. Более 50 млн человек в социалистической республике находятся онлайн — это почти половина населения.
Источник: VnExpress
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