Скорость Интернета во Вьетнаме восстановлена

Восстановление скорости Интернета после аварии на Азиатско-Тихоокеанском шлюзе потребовало гораздо меньше времени, чем сообщалось ранее

Назывались сроки до двух недель — Вьетнам готовился провести праздники без нормального Интернета. К счастью, как сообщает Вьетнамская почтовая и телекоммуникационная группа, проблема оказалась не столь серьезной, а хорошие погодные условия повлияли на скорейшее ее решение.

Гонконг, Японию, Малайзию, Сингапур, Азиатско-Тихоокеанский шлюз — большой подводный кабель, обрабатывающий почти все данные, проходящие через Азию. Он достигает 10 400 километров, охватывая Китай Южную Корею , Тайвань, Таиланд и Вьетнам. Помимо него у Вьетнама есть шесть подводных кабелей и 120-гигабитный сухопутный канал, идущий по территории Китая. Более 50 млн человек в социалистической республике находятся онлайн — это почти половина населения.

Источник: VnExpress