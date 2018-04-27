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Россия готова тесно сотрудничать с Кореями
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Россия готова тесно сотрудничать с Кореями 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Ранее лидеры КНДР и Южной Кореи провели встречу и заявили, что намерены добиться"полной денуклеаризации Корейского полуострова.
РЖД-Партнер: последние новости
В развитие инфраструктуры Восточного полигона РЖД предполагается вложить до 2023 года порядка 420 млрд руб. Поисковики и железнодорожники вернули имя герою Великой Отечественной войны Лидер Южной Кореи предложил главе КНДР соединить железные дороги двух стран
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