Ещё
Мексика надеется на полное ядерное разоружение Корейского полуострова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мексика надеется на полное ядерное разоружение Корейского полуострова 

РИА Новости 36 минут назад
МЕХИКО, 27 апр — РИА Новости. Правительство Мексики приветствует обнадеживающие результаты, достигнутые Южной Кореей и КНДР в ходе межкорейского саммита, и надеется на полное ядерное разоружение полуострова, говорится в сообщении МИД латиноамериканской страны.
"Мексика с большим интересом будет следить за развитием договоренностей, достигнутых на этом саммите, которые создают базу для улучшения межкорейского диалога и перспективы полного ядерного разоружения Корейского полуострова, а также ожидания твердого и продолжительного мира, который принесет стабильность всему региону", — говорится в коммюнике МИД.
Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. На южнокорейской стороне демилитаризованной зоны в пятницу прошла его встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. По итогам межкорейского саммита была принята совместная декларация.
Также мексиканский МИД рассчитывает на успех предстоящей встречи между лидерами США и КНДР.
РИА Новости: последние новости
Сеул и Пхеньян будут добиваться денуклеаризации Корейского полуострова Лидеры КНДР и Южной Кореи посадили дерево КНДР и Южная Корея соединят железные дороги
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал о «полном хаосе» в медицине243
Путин заявил о новом Атласе мира128
Захарова отреагировала на слова Хейли в ООН32
На Украине захотели забрать Крымский мост116
В США рассекречен доклад с обвинениями в адрес России15
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение