Ещё
Южнокорейский бизнес надеется на возобновление работы комплекса в Кэсоне
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Южнокорейский бизнес надеется на возобновление работы комплекса в Кэсоне 

РИА Новости 40 минут назад
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Работавшие в межкорейском промышленном комплексе в Кэсоне компании надеются, что комплекс возобновит работу, благодаря договоренностям лидеров КНДР и Республики Кореи.
"Сегодняшнее заявление двух лидеров в Пханмунчжоме в долгожданный для предприятий Кэсона момент подарило веру в то, что комплекс в Кэсоне вновь откроется. Мы будем прилагать активные усилия для того, что стать лидерами во главе «новой экономической карты Корейского полуострова», — говорится в заявлении на сайте ассоциации предприятий Кэсонского комплекса.
Объединение особо отметило заявления двух лидеров о создании в Кэсоне совместного координационного бюро и о соединении железных и автомобильных дорог двух государств.
Согласно декларации по итогам саммита лидеров КНДР и Южной Кореи, Пхеньян и Сеул планируют открыть для обменов совместное координационное бюро недалеко от демилитаризованной зоны в северокорейском Кэсоне. Также в документе отмечается, что стороны намерены принять реальные меры для соединения железных и автомобильных дорог.
В пятницу Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. На южнокорейской стороне демилитаризованной зоны прошла его встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.
РИА Новости: последние новости
Сеул и Пхеньян будут добиваться денуклеаризации Корейского полуострова Лидеры КНДР и Южной Кореи посадили дерево КНДР и Южная Корея соединят железные дороги
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал о «полном хаосе» в медицине243
Путин заявил о новом Атласе мира128
Захарова отреагировала на слова Хейли в ООН32
На Украине захотели забрать Крымский мост116
В США рассекречен доклад с обвинениями в адрес России15
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение