Южнокорейский бизнес надеется на возобновление работы комплекса в Кэсоне 

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Работавшие в межкорейском промышленном комплексе в Кэсоне компании надеются, что комплекс возобновит работу, благодаря договоренностям лидеров КНДР и Республики Кореи.
"Сегодняшнее заявление двух лидеров в Пханмунчжоме в долгожданный для предприятий Кэсона момент подарило веру в то, что комплекс в Кэсоне вновь откроется. Мы будем прилагать активные усилия для того, что стать лидерами во главе «новой экономической карты Корейского полуострова», — говорится в заявлении на сайте ассоциации предприятий Кэсонского комплекса.
Объединение особо отметило заявления двух лидеров о создании в Кэсоне совместного координационного бюро и о соединении железных и автомобильных дорог двух государств.
Согласно декларации по итогам саммита лидеров КНДР и Южной Кореи, Пхеньян и Сеул планируют открыть для обменов совместное координационное бюро недалеко от демилитаризованной зоны в северокорейском Кэсоне. Также в документе отмечается, что стороны намерены принять реальные меры для соединения железных и автомобильных дорог.
В пятницу Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. На южнокорейской стороне демилитаризованной зоны прошла его встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.