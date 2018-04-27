Южнокорейский бизнес надеется на возобновление работы комплекса в Кэсоне

"Сегодняшнее заявление двух лидеров в Пханмунчжоме в долгожданный для предприятий Кэсона момент подарило веру в то, что комплекс в Кэсоне вновь откроется. Мы будем прилагать активные усилия для того, что стать лидерами во главе «новой экономической карты Корейского полуострова», — говорится в заявлении на сайте ассоциации предприятий Кэсонского комплекса.

Объединение особо отметило заявления двух лидеров о создании в Кэсоне совместного координационного бюро и о соединении железных и автомобильных дорог двух государств.

Согласно декларации по итогам саммита лидеров КНДР и Южной Кореи, Пхеньян Сеул планируют открыть для обменов совместное координационное бюро недалеко от демилитаризованной зоны в северокорейском Кэсоне. Также в документе отмечается, что стороны намерены принять реальные меры для соединения железных и автомобильных дорог.