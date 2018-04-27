Си Цзиньпин встретился с Нарендрой Моди в Ухане

Пекин, 27 апреля / Синьхуа / — Председатель КНР Си Цзиньпин 27 апреля в городе Ухань /административный центр провинции Хубэй, Центральный Китай/ провел неофициальную встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди . Си Цзиньпин и Нарендра Моди также вместе посетили выставку шедевров культурного наследия в Музее провинции Хубэй.

Приветствуя прибытие Нарендры Моди в Ухань, Си Цзиньпин отметил, что за последние 3 года он и Нарендра Моди обменялись взаимными визитами и многократно встречались на многосторонних площадках. Стороны установили благоприятные рабочие связи и достигли консенсуса по ряду важных вопросов. Это служит позитивным сигналом о дружбе между Китаем и Индией и демонстрирует крепкие стремления этих двух стран в качестве крупных экономических субъектов с нарождающимися рынками к проведению взаимовыгодного сотрудничества и осуществлению совместного развития.

Великое взаимодействие между двумя великими странами имеет мировое значение. Надеюсь, что наша встреча откроет новую страницу в истории китайско-индийских отношений, сказал Си Цзиньпин.

Мы должны со стратегической точки зрения схватывать общую обстановку китайско-индийских отношений, придерживаться правильного направления развития двусторонних отношений, делать все для того, чтобы дружественные отношения между двумя странами получили непрерывное развитие, подчеркнул Си Цзиньпин.

Китайская сторона готова вместе с индийской стороной создать более тесное партнерство по развитию, стимулировать всестороннее развитие обменов и сотрудничества между двумя сторонами в различных областях, отметил он.

Нарендра Моди сказал, что нынешняя встреча имеет историческое значение. Поддержание тесных контактов на высоком уровне и стратегических контактов между Индией и Китаем способствует укреплению взаимопонимания, углублению сотрудничества, отвечает общим интересам для обеспечения развития и процветания в обеих странах и в регионе. Индия намерена совместно с Китаем прилагать общие усилия для достижения этого.

Посещая выставку шедевров культурного наследия, Си Цзиньпин сказал, что Китай и Индия — это два государства со своей блестящей историей и культурой, и в культуре двух стран есть много общего. Китай и Индия должны развертывать обмены в более широких сферах и на более глубоких уровнях, прилагать общие усилия для возрождения восточной цивилизации, совместно инициировать уважение к разнообразию цивилизации и продвигать гармоничное сосуществование различных цивилизаций.

По словам Нарендры Моди, Индия и Китая являются странами с древними цивилизациями, историческое развитие которых очень схоже, а культурные обмены двух государств уходят корнями далеко в прошлое. Двум странам следует углубить взаимопонимание, проявить мудрость и рука об руку противостоять глобальным проблемам и вызовам, добавил он. -0-