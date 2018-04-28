Си Цзиньпин: сотрудничество Китая и Индии будет иметь всемирное значение

ПЕКИН, 28 апреля. / ТАСС /. Расширение сотрудничества между Китаем и Индией будет иметь глобальное значение. Об этом, как пишет в субботу газета China Daily, заявил в пятницу вечером председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи в городе Ухань (провинция Хубэй, Центральный Китай) с премьер-министром Индии Нарендрой Моди

"Великое сотрудничество между двумя великими нациями — Китаем и Индией — будет иметь всемирное значение", — цитирует издание Си Цзиньпина. Он напомнил, что за последние три года встречался с Моди «много раз». «Достигнутый между двумя сторонами консенсус подает позитивные сигналы о китайско-индийской дружбе и отражает сильное желание Китая и Индии как двух больших растущих экономик выстроить взаимовыгодное сотрудничество», — сказал председатель КНР.

Партийная газета «Жэньминь жибао» публикует на первой полосе фотографии улыбающихся Си Цзиньпина и Моди в момент приветственного рукопожатия. Вместе с тем, китайская пресса не приводит каких-либо высказываний двух лидеров по существу переговоров и избегает углубленных комментариев по обсуждаемым вопросам.

Общение Си Цзиньпина и Моди носит подчеркнуто неформальный характер. В субботу они совершают пешую прогулку вблизи резиденции индийского гостя, а затем запланировано плавание на прогулочном судне. Ожидается, что брифинг по итогам встречи Си Цзиньпина и Моди будет проведен МИД Китая в субботу во второй половине дня по местному времени.

С начала июня 2017 года наблюдалось обострение обстановки на китайско-индийской границе границе, между военнослужащими Индии и Китая происходили стычки. Позже стороны постарались снизить остроту ситуации.