Ещё
Си Цзиньпин: сотрудничество Китая и Индии будет иметь всемирное значение
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Си Цзиньпин: сотрудничество Китая и Индии будет иметь всемирное значение 

ТАСС 1 час назад
ПЕКИН, 28 апреля. /ТАСС/. Расширение сотрудничества между Китаем и Индией будет иметь глобальное значение. Об этом, как пишет в субботу газета China Daily, заявил в пятницу вечером председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи в городе Ухань (провинция Хубэй, Центральный Китай) с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
"Великое сотрудничество между двумя великими нациями — Китаем и Индией — будет иметь всемирное значение", — цитирует издание Си Цзиньпина. Он напомнил, что за последние три года встречался с Моди «много раз». «Достигнутый между двумя сторонами консенсус подает позитивные сигналы о китайско-индийской дружбе и отражает сильное желание Китая и Индии как двух больших растущих экономик выстроить взаимовыгодное сотрудничество», — сказал председатель КНР.
Партийная газета «Жэньминь жибао» публикует на первой полосе фотографии улыбающихся Си Цзиньпина и Моди в момент приветственного рукопожатия. Вместе с тем, китайская пресса не приводит каких-либо высказываний двух лидеров по существу переговоров и избегает углубленных комментариев по обсуждаемым вопросам.
Общение Си Цзиньпина и Моди носит подчеркнуто неформальный характер. В субботу они совершают пешую прогулку вблизи резиденции индийского гостя, а затем запланировано плавание на прогулочном судне. Ожидается, что брифинг по итогам встречи Си Цзиньпина и Моди будет проведен МИД Китая в субботу во второй половине дня по местному времени.
С начала июня 2017 года наблюдалось обострение обстановки на китайско-индийской границе границе, между военнослужащими Индии и Китая происходили стычки. Позже стороны постарались снизить остроту ситуации.
В 1962 году между Индией и Китаем произошел вооруженный пограничный конфликт. Пекин до сих пор выдвигает претензии на 3,5 тыс. кв. км территории индийского приграничного штата Аруначал-Прадеш. Нью-Дели в свою очередь считает, что КНР «незаконно оккупирует» более 43 тыс. кв. км индийского штата Джамму и Кашмир.
ТАСС: последние новости
Эксперт: успех межкорейского саммита зависит от вопроса о денуклеаризации СМИ: КНДР и Южная Корея собираются положить конец войне в 2018 году Премьер Сингапура считает, что АСЕАН должна открывать новые сферы сотрудничества
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ отреагировала на планы отобрать Крымский мост282
Чиновники РФ уйдут из «публичного пространства»110
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт62
Курсант в РФ посадил самолет без шасси и двигателя93
США раскрыли участь попавших в РФ «Томагавков»94
Видео
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение